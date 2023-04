Stadler Rail Aktie: Kurs steigt auf neuen Höchststand!

Die Stadler Rail-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32.08 CHF. Der aktuelle letzte Schlusskurs liegt bei 41.60 CHF, was einer Abweichung von +29.67 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als “Gut” bewertet wird.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (41.60 CHF) nahe diesem Wert (+32.21 Prozent). Dementsprechend erhält die Stadler Rail-Aktie eine weitere “Gut” Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktien des Schweizer Transportunternehmens in jüngster Zeit ein solides Wachstum aufweisen konnten und mit positiven Perspektiven in die Zukunft blicken dürfen.

Ist der Kauf oder Verkauf von Stadler Rail sinnvoll?

Stadler Rail verzeichnet ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,57, was...