Stadler Rail Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie von Stadler Rail wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 31,52 insgesamt 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 32,41 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Stadler Rail mittlerweile auf 33,91 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,28 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -10,7 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31,6 CHF, was einen Abstand von -4,18 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite für Stadler Rail beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,62 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 1,96 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Stadler Rail in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.