Stadler Rail Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Stadler Rail hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 2,07 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Stadler Rail im Branchenvergleich eine Outperformance von +4,87 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,13 Prozent, wobei Stadler Rail 3,82 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Stadler Rail ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Stadler Rail liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 61, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs für Stadler Rail derzeit auf 33,76 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,56 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,48 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 31,61 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit -3,32 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Schließlich lässt sich aus der Analyse des Sentiments und des Buzzes feststellen, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Stadler Rail in den sozialen Medien zu beobachten war. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Stadler Rail unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.