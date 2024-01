Stadler Rail Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Stadler Rail liegt bei 35,44 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Stadler Rail daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail liegt bei 31 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 32,56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite beträgt 2,62 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Stadler Rail mit 6,95 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,35 Prozent verzeichnet, liegt die Stadler Rail mit 3,59 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.