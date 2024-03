Stadler Rail Aktie: Endlich geschafft?

Die Stadler Rail hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, die sich auch in verschiedenen technischen Indikatoren widerspiegelt. Der aktuelle Kurs von 28,84 CHF liegt 2,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage 9,76 Prozent unter dem GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine neutrale Positionierung hin. Der RSI7 von 37,5 und der RSI25 von 42,62 führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist die Stadler Rail derzeit eine Dividendenrendite von 3,26 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Differenz von 0,62 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. In den letzten Tagen wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die technische Analyse der Stadler Rail zu einer neutralen Einschätzung führt, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.