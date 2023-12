Stadler Rail Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail liegt bei 31, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 31,7 entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine neutrale Bewertung erhält. In Bezug auf die Dividende liegt Stadler Rail mit 2,62 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stadler Rail derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,96 CHF, während der Kurs der Aktie bei 30,34 CHF um -10,66 Prozent darüber liegt. Auch der GD50 von 31,65 CHF zeigt eine Abweichung von -4,14 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Stadler Rail in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,95 Prozent erzielt. Dies liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent und deutlich über der mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors von 6,56 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Vergleich zu anderen Unternehmen erhält Stadler Rail auch hier eine neutrale Bewertung.