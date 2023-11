Stadler Rail Aktie: Am Scheideweg

Stadler Rail wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt herrscht daher eine neutrale Anlegerstimmung, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail einen Wert von 31 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,69 liegt die Aktie damit um etwa 10 Prozent darüber. Aus fundamentaler Sicht wird Stadler Rail daher als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stadler Rail-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 34,48 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 32,64 CHF liegt, was einem Unterschied von -5,34 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (32,62 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,06 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Stadler Rail-Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Stadler Rail-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Stadler Rail wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,68 Punkten, was darauf hinweist, dass Stadler Rail überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 31,29, was bedeutet, dass Stadler Rail hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Stadler Rail-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.