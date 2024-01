Stadlauer Malzfabrik Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Stadlauer Malzfabrik. Der RSI7 liegt aktuell bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass die Stadlauer Malzfabrik überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist die Stadlauer Malzfabrik überverkauft (Wert: 0), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Stadlauer Malzfabrik damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Stadlauer Malzfabrik von 68 EUR eine Entfernung von +30,14 Prozent vom GD200 (52,25 EUR), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 54,16 EUR auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +25,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Stadlauer Malzfabrik-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Stadlauer Malzfabrik über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet laut unserer Messung kaum Änderungen, was wiederum zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Stadlauer Malzfabrik in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Stadlauer Malzfabrik auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um die Stadlauer Malzfabrik in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stadlauer Malzfabrik hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.