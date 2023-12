Stadlauer Malzfabrik Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Stadlauer Malzfabrik. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es bei Stadlauer Malzfabrik keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher erhält die Aktie auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stadlauer Malzfabrik-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 52,12 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 53 EUR am letzten Handelstag liegt nur um 1,69 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Stadlauer Malzfabrik eingestellt waren, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Stadlauer Malzfabrik auf allen analysierten Ebenen eine "Neutral"-Bewertung.