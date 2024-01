Stadlauer Malzfabrik Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers verwendet. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Stadlauer Malzfabrik wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass die Stadlauer Malzfabrik überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stadlauer Malzfabrik-Aktie in den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt derzeit 52,11 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 68 EUR liegt, was einer Differenz von +30,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (52,88 EUR) zeigt an, dass der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Stadlauer Malzfabrik-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Stadlauer Malzfabrik besonders negativ diskutiert, was an zwei Tagen zu einer negativen Stimmung führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird der Stadlauer Malzfabrik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Stadlauer Malzfabrik. Daher wird von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die Stadlauer Malzfabrik unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.