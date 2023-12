Stadio Holdings Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Stadio war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadio mit 22 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 22,24 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 62 Prozent, weshalb das KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Stadio mit einer Ausschüttung von 2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,55 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine klare Tendenz in der Anlegerstimmung gab. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger beachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Stadio-Aktie führt.