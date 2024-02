Stadio Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Stadio ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den vergangenen Wochen. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Gesprächen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Stadio liegt bei 37,72, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,36 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite von Stadio beträgt derzeit 1,96 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,46 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadio liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,54 als unterbewertet angesehen wird und somit eine Bewertung von "Gut" erhält.

