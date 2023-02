Stadelmann Exclusive: Immobilien in Dubai - Chance oder Risiko?

Wien (ots) -Als Immobilien- und Investmentexperten vermitteln Sandro J. Stadelmann und Petra Radu von Stadelmann Exclusive, einer auf Dubai spezialisierten Immobilienagentur mit Sitz in Wien und Dubai, Investmentimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, speziell in Dubai. Dabei haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen deutschsprachigen Investoren den Traum von einer Immobilie in Dubai zu erfüllen.Der Traum von der eigenen Immobilie ist für viele Menschen ein großes Ziel. Doch neben der Investition im Inland, wird es auch immer attraktiver, über den Tellerrand hinauszublicken. Eine Investition im Ausland mag gut überlegt sein und bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn man weiß, wo man investieren sollte. Als besonders attraktiv erweist sich derzeit auch Dubai. "Viele Menschen kommen derzeit mit der Frage auf uns zu, ob sie als Europäer in Immobilien in Dubai investieren sollten", berichten Sandro J. Stadelmann und Petra Radu von Stadelmann Exclusive. "Das kann ich eindeutig bejahen - nicht nur sind die Kaufpreise meist unerwartet günstig, die Investoren können auch mit hohen Renditen in Dubai rechnen." Die Immobilienexperten weisen jedoch auch darauf hin, dass Dubai einige Besonderheiten in den gesellschaftlichen Gepflogenheiten und der Gesetzgebung aufweist. "Es empfiehlt sich also, mit einem seriösen Partner mit entsprechender Erfahrung zusammenzuarbeiten", so die Experten. Sie kennen die Chancen und Herausforderungen der Investitionen in Dubai genau und haben daher im Folgenden verraten, warum jetzt ein günstiger Zeitpunkt für den Kauf einer Eigentumswohnung in Dubai ist, welche Renditen dabei zu erwarten sind und welche der dortigen Gegebenheiten Investoren unbedingt kennen und beachten sollten.Immobilien in Dubai sind vergleichsweise günstigWer die futuristische Stadt mit ihren Wolkenkratzern, den künstlichen Inseln und unzähligen Luxusapartments einmal gesehen hat, weiß um den hohen Lebensstandard in Dubai. Was viele jedoch überraschen dürfte: Im Vergleich zu Städten wie London, Paris oder Wien sind die Immobilienpreise derzeit noch günstig. So gibt es zwar millionenschwere Luxuswohnungen in besten Lagen, jedoch sind auch komfortable Apartments mit Swimmingpool und hochwertiger Ausstattung schon für 150.000 Euro zu haben - auf dem deutschen Markt könnten Investoren mit dieser Summe dagegen wenig anfangen.Die günstige Preisstruktur vieler Objekte liegt vor allem an zwei Umständen. Zum einen wird in Dubai sehr schnell und vor allem viel gebaut - so soll die Stadt in den nächsten zwei Jahrzehnten von drei auf sechs Millionen Einwohner anwachsen. Im unmittelbaren Stadtgebiet ist Leerstand daher nahezu unbekannt und der langfristige Bedarf an komfortablem Wohnraum immens.Zum anderen werden Bauprojekte in Dubai erst finanziert und bewilligt, wenn die gesamte Planung von der Architektur bis zur Zimmerausstattung feststeht: Dadurch sind in der Regel sämtliche Wohneinheiten eines Projekts bereits verkauft, eher überhaupt der erste Bauzaun gesetzt ist. Durch diesen frühen Zeitpunkt ergeben sich daher viele Möglichkeiten, als Investor zu einem günstigen Kaufpreis einzusteigen. Wenn das Objekt dann erst errichtet und bezugsfertig ist, hat sich der Wert der Wohnungen bereits stark erhöht. So konnte ein Investor zum Beispiel frühzeitig in ein Projekt am Business Bay für knapp 180.000 Euro einsteigen - und noch vor der Fertigstellung seine Beteiligung mit 30 Prozent Rendite wieder verkaufen.Langfristige Renditen durch MieteinnahmenDes Weiteren sollten Investoren sich bewusst sein, dass Dubai eine Stadt der Touristen und Expats ist: Über 90 Prozent der Einwohner sind internationale Fachkräfte, die einige Jahre ihrer beruflichen Karriere in der Hauptstadt der Emirate verbringen. Daher kaufen die wenigsten Investoren die Wohnungen und Apartments zur eigenen Nutzung, vielmehr steht hier die kurz- und langfristige Vermietung im Vordergrund. Da es trotz der niedrigen Kaufpreise eine sehr starke Nachfrage nach Wohnraum zur Miete gibt, sind daher die potenziellen Mieteinnahmen entsprechend hoch. Hier zeigt sich auch ein weiterer Vorteil der liberalen Geschäftsordnung in Dubai: Das Mietrecht ist gegenüber den europäischen Verhältnissen sehr vermieterfreundlich - Dinge wie Mietendeckel, Mieterschutzgesetze oder Grenzwerte gibt es hier nicht.Die Entwicklung zur Weltstadt birgt großes PotenzialSchließlich ist der gesamte Immobilienmarkt in Dubai ein Bereich mit hohem Wachstumspotenzial. Während Städte wie München, Singapur oder London bereits weit erschlossen sind, soll Dubai weit über seine Stadtgrenzen hinaus wachsen. Dabei wird das erklärte Ziel verfolgt, Dubai langfristig zur lebenswertesten Stadt der Welt zu machen. Zur Anbindung und für Infrastrukturmaßnahmen werden daher große Summen eingesetzt, was aus vielen B-Lagen mittelfristig absolute A-Lagen machen kann.Für deutschsprachige Investoren anfangs etwas gewöhnungsbedürftig mag die vollständige virtuelle Planung und Präsentation der Projekte in Dubai sein - neben Musterwohnungen werden vor allem 3D-Modelle und Video-Calls mit den örtlichen Bauträgern eingesetzt. Daher sollten sich Investoren einen seriösen und professionellen Ansprechpartner suchen, der sich den örtlichen Gepflogenheiten auskennt und zudem auch mit einem eigenen Sitz im deutschsprachigen Raum vertreten ist. So lassen sich die Chancen in Dubai nutzen, um durch günstige und frühzeitige Investitionen in die richtigen Objekte eine hohe Rendite bei gleichzeitiger Sicherheit der Anlage zu erzielen.Sie wollen in Immobilien in Dubai investieren und dabei von hohen Mieteinnahmen, steigenden Renditen und einem niedrigen Kaufpreis profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Sandro J. 