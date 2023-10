Stabilus will US-Industriezulieferer Destaco für 680 Millionen Dollar kaufen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus will mit einer Übernahme in den USA das Industriegeschäft stärken. Für 680 Millionen Dollar oder umgerechnet rund 640 Millionen Euro soll der Industrial-Automation-Spezialisten Destaco von Dover übernommen werden, wie Stabilus am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Das im MDax notierte Unternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 1,3 Milliarden Euro. Der Übernahmepreis soll bar bezahlt werden. "Die Finanzierung der Transaktion wird aus eigenen Barmitteln erfolgen, einer ungenutzten revolvierenden Kreditfazilität sowie einer Brückenfinanzierung." Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024 abgeschlossen sein. Detasco habe 2022 etwas mehr als 200 Millionen Dollar umgesetzt. Nach Abschluss der Transaktion werde ein erheblicher Umsatzanstieg sowie eine Erhöhung der um Sondereffekte bereinigten Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet./zb/stk

