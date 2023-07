Stabilus: Umsatz und Marge auf Prognosekurs. Analystenerwartungen knapp erfüllt. Luft nach oben?

Unabhängig vom Verbrennermotor – das ist Stabilus Ticket für die E-mobile Zukunft.

Wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Automotive-wertes: Die Produkte von Stabilus sind unabhängig vom Antrieb des Fahrzeugs und somit auch unabhängig vom Verbrennungsmotor. Immer mehr der Powerise-Antriebe werden in Elektroautos eingesetzt. Und die aktuellen Quartalsergebnisse lassen den Vorstand die Prognose für das am 30.09.2023 endende Geschäftsjahr konkretisieren:

In Koblenz erwartet man nun für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd EUR (am oberen Ende der Bandbreite) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 13,0% (am unteren Ende der Bandbreite). Dies entspräche einem bereinigten EBIT von 156 Mio EUR, was über der ursprünglichen Erwartung von 155 Mio EUR in der Mitte der vorherigen Prognosespanne (Umsatz 1,1-1,2 Mrd EUR; bereinigtes EBIT 13-14%) liegt.

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern: Investitionen im Stammwerk, gleichzeitig Personalabbau und Mehrheitserwerb bei Spezialanbieter.

Unter dem wohlklingenden Namen „STAR 2030 Strategie“ will man sich für die Zukunft fit machen: Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Effizienzsteigerung des Hauptwerks Koblenz werde Stabilus rund 10 Mio EUR in die Modernisierung und Automatisierung des Standorts investieren. Damit einher gehe ein geringerer Personalbedarf, der eine „Anpassung der Belegschaft“ in der Produktion in Koblenz zur Folge habe . Bereits heute setzt Stabilus dort rund 10% weniger Beschäftigte ein als im Geschäftsjahr 2022. Bis in das GJ2025 soll die Mitarbeiterzahl um weitere 15% gegenüber GJ2023 verringert werden.

Dazu Dr. Michael Büchsner: „Koblenz ist das Herz und der Motor unseres Konzerns, darum wollen wir den Standort zeitnah und wirksam zukunftsfähig aufstellen und in diesen investieren. Das ist leider nicht ohne Anpassungen in der Belegschaft möglich, die wir glücklicherweise ohne betriebsbedingte Kündigungen gewährleisten können. Selbstverständlich werden wir weiter ausbilden und planen, unsere Auszubildenden auch zukünftig im gewohnten Umfang zu übernehmen. Stabilus Koblenz ist und bleibt das Stammwerk und das Kompetenzzentrum der Stabilus Gruppe im Bereich Produkt- und Prozessentwicklung. Mit weiter steigender Automatisierung und Digitalisierung wird unser Bedarf nach hochqualifizierten Fachkräften in Bereichen Mechatronik, Elektronik, Softwareentwicklung nicht abnehmen, sondern weiterhin hoch bleiben.“