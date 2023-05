Stabilus: Umsatz steigt im letzten Quartal um über 10% – auf Prognosekurs. Analysten gefällts, Anlegern weniger.

Bei Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) startete das Geschäftsjahr 2023 am 1. Oktober 2022 und so kann man heute über die Ergebnisse des Q2, endend zum 31.03.2023 berichten: Kurzgefasst auf Prognosekurs, Umsatzsteigerung 10,5% und die „bereinigte“ EBIT-Marge lag mit 13,1% im Zielkorridor von 13 bis 14%.Nachdem Stabilus im letzten Geschäftsjahr erstmals die 1 Mrd EUR Jahresumsatz überschritt, geht es im laufenden Geschäftsjahr weiter. Bei stabiler Marge erreicht man Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich auf einen Quartalsumsatz von 310,6 Mio EUR (Q2 GJ2022: 281,2 Mio). Wenn auch gegenüber dem ersten Quartal des Jahres Geschäftsjahres die Dynamik abnimmt: Q1 Umsatzplus 19,3% – Q2 noch 10,5%, so kann man die wichtige EBIT-Marge jedoch von 11,2% im Q1 auf 13,1% im Q2 steigern. Reicht für JPMorgan das OVERWEIGHT mit einem Kursziel von 74,00 EUR zu bestätigen. Dem Markt reicht es offensichtlich nicht – mit minus 4,56% (10:45Uhr) handelt die Aktie tiefrot.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass sich die Diversifikation unseres Geschäftsmodells – sowohl geographisch als auch nach Marktsegmenten – auszahlt. Kontinuierliche Innovation ist wichtiger Bestandteil und Erfolgsfaktor unserer langfristigen Strategie STAR 2030. Als Teil dessen haben wir auch in diesem Jahr wieder unser Innovation Race durchgeführt, eine weltweite Konzerninitiative, um die besten Produkt- und Verfahrensideen zu identifizieren und den Unternehmergeist zu fördern. Mehr als 12 Prozent unserer Beschäftigten haben sich in diesem Jahr am Wettbewerb beteiligt und über 300 Produkt- und Prozessvorschläge eingereicht. Das ist ein großartiger Beleg dafür, wie tief die Innovationskultur bei Stabilus verwurzelt ist.“

Stabilus Prognose für Geschäftsjahr 2023 sieht weiteres Wachstum.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Stabilus einen Umsatz von 1,1 Mrd bis 1,2 Mrd EUR sowie eine bereinigte EBIT-Marge in einer Bandbreite von 13% bis 14%. Stabilus bestätigt heute diese Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach dem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr.



