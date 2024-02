Stabilus-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Diskussionen über Stabilus auf den sozialen Medien signalisieren ein deutliches Stimmungsbild. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Anlegerstimmung zur Aktie von Stabilus wird als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stabilus bei 57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 61,8 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,42 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 61,84 EUR, was einen Abstand von -0,06 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Stabilus derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Stabilus zeigt ein gemischtes Bild. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 73,91, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 51,32 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.