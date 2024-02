Stabilus Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktienanalyse von Stabilus zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 57,11 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,2 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 8,91 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 62,3 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,16 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Stabilus derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,28 Prozentpunkte (3,4 % gegenüber 3,12 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stabilus 14, und vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 31. Dies deutet darauf hin, dass Stabilus aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Stabilus war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Stabilus diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.