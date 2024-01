Stabilus Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Stabilus-Aktie bei 63,5 EUR liegt, was einer Entfernung von +11,85 Prozent vom GD200 (56,77 EUR) entspricht. Dies ist ein "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 60,15 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand bei +5,57 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Stabilus-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Daraus ergibt sich die Einschätzung "Gut" für diesen Faktor. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ist Stabilus also ein "Gut"-Wert.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die aktuell in die Aktie von Stabilus investieren, eine Dividendenrendite von 3,4 % erzielen können. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,27 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht höher aus, was zu einer Bewertung von "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Fundamental betrachtet ist Stabilus aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 gehandelt, was einem Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,41 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.