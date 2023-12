Stabilus Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Insgesamt war die Diskussion an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stabilus gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stabilus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,82 EUR. Der letzte Schlusskurs von 61,7 EUR weicht somit um +8,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 59,39 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Stabilus-Aktie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Stabilus interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz der Aktie.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stabilus aktuell 14. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 31. Damit ist Stabilus aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.