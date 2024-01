Stabilus Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Stabilus liegt bei 44,62 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,44 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Stabilus. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs von 63,5 EUR, was einer Entfernung von +11,85 Prozent vom GD200 (56,77 EUR) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 60,15 EUR, was einem Abstand von +5,57 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Stabilus als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,2 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,41 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Stabilus.