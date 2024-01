Stabilus Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Stabilus heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass Stabilus überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,03, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Stabilus-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stabilus eine Dividendenrendite von 3,4 % aus, was 0,26 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Anleger-Stimmung bei Stabilus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.