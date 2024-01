Stabilus Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Stabilus wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 14,2 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche, deren KGV bei 31,51 liegt, ist die Stabilus-Aktie um 55 Prozent niedriger bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stabilus-Aktie bei 56,82 EUR liegt, während der Aktienkurs aktuell bei 62,45 EUR liegt. Dies bedeutet einen Abstand von +9,91 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 59,64 EUR, was einer Differenz von +4,71 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt Stabilus mit einer Ausschüttung von 3,4 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 %. Die Differenz von 0,23 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stabilus-Aktie liegt bei 52,27, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse sowie die Dividende und der Relative Strength Index zu einer überwiegend neutralen Bewertung der Stabilus-Aktie führen.