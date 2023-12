Stabilus Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Stabilus wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 14,2 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,35 liegt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Stabilus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Stabilus aktuell 3, was eine positive Differenz von +0,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Daher erhält Stabilus für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.