Stabilus Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Stabilus liegt bei 74,58, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 37,46, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Stabilus zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Stabilus mit 61,4 EUR inzwischen +2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,1 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.