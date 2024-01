Stabilus Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Stabilus war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in sozialen Medien zeigt. Es gab sechs positive Tage und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung unserer Stimmungsanalyse führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Stabilus aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,2, was einen Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 ergibt. Aus diesem Grund erhält Stabilus auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Stabilus bei 62 EUR liegt und damit um +9,21 Prozent über dem GD200 (56,77 EUR) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 59,85 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Stabilus-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Stabilus liegt derzeit bei 3,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,26 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.