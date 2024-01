Stabilus Aktie: Was passiert jetzt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt das KGV von Stabilus mit einem Wert von 14,2 um 55 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Stabilus-Aktie derzeit um 3,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hinsichtlich der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +8,59 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamteinstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine gute Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Stabilus derzeit eine Rendite von 3,4 % auf, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als neutral eingestuft.