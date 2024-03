Stabilus Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und zeigt das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Stabilus liegt bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 65,3, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für Stabilus daher eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Stabilus bei 60,45 EUR derzeit um -3,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,39 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Bewertung als "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stabilus bei 14,2, was unter dem Branchendurchschnitt (58 Prozent) liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 33,59 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass Stabilus über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Stabilus in Bezug auf das Sentiment und den Buzz-Faktor.