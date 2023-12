Stabilus Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stabilus-Aktie zeigt nach einer technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 56,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 60,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 58,31 EUR nahe am letzten Schlusskurs (+3,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Stabilus-Aktie als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2, das insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" (31,35). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Stabilus-Aktie führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stabilus.