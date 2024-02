Stabilus Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Stabilus-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 56,86 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 65,1 EUR, was einem Unterschied von +14,49 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 60,81 EUR liegt mit einem Schlusskurs darüber (+7,05 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Stabilus somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Stabilus eingestellt waren. Von insgesamt 13 positiven und einem negativen Tag zeugt auch die Mehrheit der neuesten Nachrichten von einer positiven Stimmung. Dadurch erhält Stabilus in der Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Stabilus als unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 liegt das KGV insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,09 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Stabilus liegt bei 41,38, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Stabilus-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".