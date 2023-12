Stabilus Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stabilus-Aktie wird von der Redaktion in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 3,4 Prozent und ist damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stabilus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 28, während der RSI25 bei 37,58 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stabilus.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Stabilus war überwiegend positiv. Die Anleger haben sich vor allem in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment der Aktie mit einem "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Stabilus aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 14, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 31. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.