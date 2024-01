Stabilus: Aktie Minus 7%. Wieso? Umsatz wächst, Prognose bestätigt – wo ist das Haar in der Suppe?

Bei Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) startete das Geschäftsjahr 2024 am 1. Oktober 2023 und so kann man heute über die Ergebnisse des Q1 berichten – Umsatzanstieg um gut 5%, EBIT leicht gestiegen. Dazu bestätigt man die Prognose für das Geschäftsjahr – und die Aktie tiefrot. Da muss man sich fragen, woher der Pessimismus kommt. Sell on good news? Einfach mal Gewinne nach einer schönen Aufwärtsbewegung realisieren? Oder liegt es an der Übernahme, die im Februar abgeschlossen sein wird? Wobei die Übernahme der DESTACO eigentlich zur Stabilus zu passen scheint.Und die Schwäche des US-Marktes, verursacht durch eher temporäre Einflüsse, wie die Streiks der Automobil-Gewerkschaften, als Grund für den Kursverfall? Greift wohl am meissten. Wobei dann die starke Entwicklung in Asien quasi „unter den Tisch fällt“? Erstmal die Zahlen, die irgendeine Botschaft zu enthalten scheinen, die sich uns ehrlich gesagt verschliesst:

Umsatz plus 5,1%, Marge „marginal“ niedriger – Stabilus kommt mit dem traditionell Ertrags-schwächerem Q1 gut zurecht.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 305,4 Mio EUR von 290,7 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Und das „bereinigte“ EBIT stieg im Q1 GJ2024 um 2,1% auf 33,3 Mio EUR (Q1 GJ2023: 32,6 Mio EUR). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 10,9% gegenüber 11,2% im Vergleichszeitraum Q1 GJ2023. Dazu erreichte der Gewinn rund 12,2 Mio EUR (Q1 GJ2023: 15,5 Mio EUR).

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Mit der bevorstehenden weiteren Stärkung unseres Industriegeschäfts durch den Abschluss der Übernahme von DESTACO wird das Jahr 2024, in das wir solide gestartet sind, für Stabilus ein Meilenstein auf dem Weg hin zu einem weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen. Im ersten Quartal konnten wir erneut starkes Wachstum in APAC verzeichnen und auch in EMEA deutlich zulegen. Ein herausforderndes Umfeld in Amerika und exogene Einmaleffekte wie die Folgen des Streiks der Produktionsmitarbeiter einiger großer Automobilhersteller in den USA hat uns den Jahresstart in dieser Region zwar etwas erschwert, wir rechnen hier aber mit einer Erholung dieses Marktes in den kommenden Quartalen. Mit unserem starken und agilen Team sehen wir uns weiterhin hervorragend aufgestellt, um unverändert von den Megatrends Komfort, Sicherheit, demografischer Wandel und Automation zu profitieren.“

Und Prognose Stabilus bestätigt.

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,4 Mrd bis 1,5 Mrd EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 13% und 14%. Oder wie es Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, ergänzte: „(…) Innovationen bleiben Kern unserer Wachstumsstrategie, daher werden wir auch weiterhin in unsere Entwicklung investieren. So arbeiten wir beispielsweise an der Implementierung von Radar-Technologien in unsere Systeme zur Bewegungssteuerung, was unser Angebot für eine Vielzahl von Anwendungen erweitern wird und einen hohen zusätzlichen Nutzen für unsere Kunden bietet. Analog der Entwicklung in den vorangegangenen Geschäftsjahren erwarten wir mit Blick auf die etwas schwächere bereinigte EBIT-Marge im ersten Quartal eine stärkere Entwicklung in den Folgequartalen, weshalb wir auch unsere Prognose für das Gesamtjahr bestätigen.“

Aktuell wird die Stabilus Aktie von 9 Analysten gecovert, mit einem mittleren Kursziel von 73,00 EUR. Dabei kommen 6 Analysten zu einem klaren BUY, einer zu AUFSTOCKEN und nur zwei zu HALTEN. Also eine insgesamt positive Stimmung für die Aktie, deren Chartbild sich heute mit dem Ausbruch unter den Aufwärtstrend stark verschlechtert hat.