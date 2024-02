Stabilus Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Stabilus-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der Wert mit 46,77 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Stabilus nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stabilus-Aktie mit 14,2 einen Wert auf, der 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Stabilus. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen sowie die überwiegend positiven Themen der letzten Tage führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und nur geringfügige Änderungen in der Stimmung vorliegen. Daher ergibt sich in der Gesamtbewertung eine "Neutral"-Einstufung für Stabilus in diesem Punkt.