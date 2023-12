Stabilus Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stabilus-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 3,4 % auf, was 0,2 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnittswert von 3,2 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Stabilus bei 56,77 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 62,85 EUR, was einem Abstand von +10,71 Prozent entspricht, und somit ein gutes Signal darstellt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 59,07 EUR, was einer Differenz von +6,4 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich weist die Stabilus-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Stabilus-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "gute" Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stabilus-Aktie überverkauft ist und somit ein "gutes" Rating erhält. Bei einer längerfristigen Betrachtung von 25 Handelstagen ergibt sich jedoch ein neutraler RSI, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stabilus-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht gute Bewertungen erhält, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.