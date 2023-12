Stabilus Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse zeigt, dass die Stabilus-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 56,74 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (60,55 EUR) um +6,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ist eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 58,64 EUR, was einer Abweichung von +3,26 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen von Stabilus in sozialen Medien haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt. Dadurch wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Stabilus eine Dividendenrendite von 3,4 % auf, was 0,17 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,23 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund des nur leicht höheren potenziellen Mehrwerts.