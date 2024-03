Stabilus Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Aktuell steht die Aktie von Stabilus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwiegen vor allem positive Meinungen. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vermehrt mit den negativen Themen rund um Stabilus, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aufzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Stabilus liegt bei 64,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls an, dass die Stabilus-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Stabilus ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,31 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Stabilus mit einer aktuellen Rate von 3,4 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.