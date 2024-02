Stabilus Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionen zu Stabilus auf sozialen Medienplattformen geben ein eindeutiges Signal zu den Meinungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen angesammelt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Stabilus in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende hat Stabilus derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt +0, weshalb die Stabilus-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Stabilus liegt bei 73,91 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 51,32, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Stabilus derzeit auf 57 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 61,8 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 61,84 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".