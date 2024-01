Stabilus Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Asahi Glass Company Inc.":

Die technische Analyse der Stabilus-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 62 EUR liegt, was einer Entfernung von +9,21 Prozent vom GD200 (56,77 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 59,85 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,59 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Stabilus-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Stabilus eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt (3,14 Prozent). Die Differenz von +0,26 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stabilus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Tage (37,22) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Stabilus zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie führte jedoch zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.