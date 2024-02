Stabilus Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Analyse von Stabilus ergibt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Stabilus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 um 56 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stabilus-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Stabilus investiert, einen Mehrertrag in Höhe von 0,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.