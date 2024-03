Stabilus Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Stabilus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 57,23 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 61 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,59 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 63,03 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -3,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Stabilus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis ist Stabilus im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,2, was einen Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,36 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stabilus weist nach unserer Messung eine negative Veränderung auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Stabilus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher unsere Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung als "Neutral".