Stabilis Solutions Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, was darauf hindeutet, dass positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkte negative Diskussionen über das Unternehmen Stabilis. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stabilis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,21 USD. Der letzte Schlusskurs von 4,19 USD weicht um -0,48 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt derzeit 4,52 USD, was zu einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -7,3 Prozent führt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stabilis-Aktie liegt bei 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 7-Tage-RSI liegt der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,29. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft. Somit erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Stabilis.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Stabilis festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Stabilis auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.