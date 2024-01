Stabilis Solutions Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Stabilis ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab lediglich an einem Tag negative Diskussionen, positive wurden hingegen nicht verzeichnet. Überwiegend zeigten sich die Anleger an insgesamt sechs Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Stabilis-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stabilis-Aktie kurzfristig betrachtet als überkauft einzustufen ist. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 bei 62,73, was bedeutet, dass Stabilis hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs der Stabilis-Aktie bei 4,13 USD liegt, was eine geringe Entfernung vom GD200 (4,21 USD) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 4,51 USD auf, was eine negative Entwicklung aus 50 Tagen darstellt und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Stabilis-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.