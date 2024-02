Stabilis Solutions Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung auf dem Markt und in den sozialen Medien gegenüber Stabilis war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Stabilis insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 77,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Stabilis überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Stabilis weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Stabilis-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen an, dass der Schlusskurs der Stabilis-Aktie auf ähnlichem Niveau liegt, wodurch sie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Stabilis. Die Aktie wird daher insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Insgesamt erhält die Stabilis-Aktie auf Basis der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.