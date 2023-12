Stabilis Solutions Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stabilis-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 4,16 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,48 USD, was einem Unterschied von +7,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 4,51 USD. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt wird Stabilis also in der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zu Stabilis veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 51,42). Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating für Stabilis.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Stabilis führt.