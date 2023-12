Stabilis Solutions Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung und die Diskussionen über die Stabilis-Aktie blieben im vergangenen Monat weitgehend unverändert. Daher wird die Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen zeigte keine signifikante Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stabilis-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stabilis-Aktie liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Stabilis-Aktie um -1,19 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,15 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Stabilis-Aktie daher für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich neutrale Themen rund um die Stabilis-Aktie diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Bewertung der Stimmung und der Diskussionen rund um die Stabilis-Aktie eine überwiegende Einstufung als "Neutral".