Staats- und Regierungschefs bei Weltklimakonferenz erwartet

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Am zweiten Tag der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Montag (16.30 Uhr) mit einer kurzen Rede an die Klimakonferenz im Badeort Scharm El Scheich wenden. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der neue britische Premierminister Rishi Sunak und US-Präsident Joe Biden wollen in den kommenden Tagen zur COP27 anreisen.

In Scharm el Scheich am Roten Meer beraten Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Die Zeit drängt, wie ein am Sonntag vorgestellter Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) zeigt

- demnach deuten sich die vergangenen acht Jahre als wärmste der

Aufzeichnungen an. Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase hat zudem einen neuen Höchststand erreicht./red/DP/he