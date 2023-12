Staar Surgical Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Staar Surgical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Staar Surgical damit 57,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,46 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -17,75 Prozent, wobei Staar Surgical aktuell 31,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Staar Surgical über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Staar Surgical in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Staar Surgical liegt bei 57,31, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, der ein "Neutral" zugewiesen wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dessen Basis ist Staar Surgical mit einem Wert von 88,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 96,21, womit sich ein Abstand von 8 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.