Staar Surgical Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Staar Surgical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor 57,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4,52 Prozent, wobei Staar Surgical aktuell 68,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 65,75 USD, was einer möglichen Steigerung um 122,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Staar Surgical-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergaben keine bedeutende Veränderung im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen führte zu einem "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staar Surgical mit einem Wert von 73,74 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 101,18, was auf eine Unterbewertung hinweist. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.