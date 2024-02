Staar Surgical Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Staar Surgical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,32 Prozent verzeichnet, was über 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 6,75 Prozent, wobei Staar Surgical mit 71,07 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Staar Surgical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35,29 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 47,64 aufweist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Staar Surgical ist größtenteils positiv, wie aus den Analysen sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Staar Surgical bei 43,85 USD liegt, während die Aktie selbst bei 30,16 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -31,22 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 30,96 USD, was zu einem Abstand von -2,58 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus dieser Sicht. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.