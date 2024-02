Staar Surgical Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenrendite von Staar Surgical liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt eine Differenz von -91,45 Prozent im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Staar Surgical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) ist Staar Surgical aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 73,74, was einen Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,98 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Staar Surgical mit einer Rendite von -64,32 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 3,44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Staar Surgical mit 67,76 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.